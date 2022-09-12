  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi sıkıntı yaşayan çocuklu ailelere destek olmak amacıyla çeşitli ödemeler yapıyor. Sosyal Destek Paketi kapsamında okul öncesi çocuklar için 500 TL ilköğretim için 750 TL ortaöğretim öğrenci için 800 TL üniversite öğrencileri için 900 TL hesaba yatıracak. Siz de hemen başvurun bu destek ödemesinden faydalanın. Peki Aile Sosyal Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? Aile Sosyal Destek Paketi başvuruları ne zaman? Aile Sosyal Destek Paketi başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:43 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 16:56
Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

Aile Bakanlığı, Sosyal Destek Paketi ile ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekte bulunuyor. İşte ihtiyaç sahibi ve çocuklu ailelere 900 TL ödemesinin şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

PTT 900 TL DESTEK ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının son zamanlarda maddi sıkıntı çeken ailelere sosyal destek yardımı yapılacak. Bu yardımlar arasına bir yenisi daha eklendi 1 seferliğine mahsus 900 TL sosyal yardım yapacaktır yapılacak olan bu yardım ödemelerini PTT üzerinden alınacak.

Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bu yardım ise tek seferlik bir ödeme ile gerçekleştirilir. Çocuğu olan ailelere ödenecek olan bu destek ödemesi için e-devlet üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

PTT YARDIM ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Bakanlığı Sosyal Destek Paketi Okul öncesi çocuklar için 500 TL ilköğretim için 750 TL ortaöğretim öğrenci için 800 TL üniversite öğrencileri için 900 TL'dir.

Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

PTT yardım parası yatıp yatmadığını öğrenmek için dilerseniz 444 1 788 numaralı PTT çağrı merkezini arayarak bilgi alabilirsiniz. PTT çağrı merkezi numarası olan 444 1 788 aradıktan sonra kimlik numaranızı söyleyerek adınıza yatan bir ödeme yada sosyal yardım parası olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

  • SON DAKİKA