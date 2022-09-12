Çocuğunuz varsa 900 lira destek ödemesinden faydalanın! İşte E-devlet başvuru ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi sıkıntı yaşayan çocuklu ailelere destek olmak amacıyla çeşitli ödemeler yapıyor. Sosyal Destek Paketi kapsamında okul öncesi çocuklar için 500 TL ilköğretim için 750 TL ortaöğretim öğrenci için 800 TL üniversite öğrencileri için 900 TL hesaba yatıracak. Siz de hemen başvurun bu destek ödemesinden faydalanın. Peki Aile Sosyal Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? Aile Sosyal Destek Paketi başvuruları ne zaman? Aile Sosyal Destek Paketi başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...