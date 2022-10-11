Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet'ten başvurun PTT'den jet hızıyla çekin

Devletin dar gelirli vatandaşlara yönelik her yıl yaptığı milyarlarca yardım devam ediyor. Çeşitli alanda yapılan destek ödemeleri sayesinde kadınlar, çocuklar, engelliler, hasta yakınları ve daha birçok kişi rahat nefes alıyor. Çocuk Bileşeni adıyla yeni bir ödeme başlatacaklarını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu aillere yapılacak maddi desteğin PTT'den çekileceği müjdesini verdi. Peki Çocuk desteği nasıl alınır? Destek ödemesine nasıl başvurlur? Devletten destek ödemesi nasıl alınır? İşte destek ödemelerine e- devlet üzerinden başvuru ekranı...