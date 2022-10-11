  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet'ten başvurun PTT'den jet hızıyla çekin

Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet'ten başvurun PTT'den jet hızıyla çekin

Devletin dar gelirli vatandaşlara yönelik her yıl yaptığı milyarlarca yardım devam ediyor. Çeşitli alanda yapılan destek ödemeleri sayesinde kadınlar, çocuklar, engelliler, hasta yakınları ve daha birçok kişi rahat nefes alıyor. Çocuk Bileşeni adıyla yeni bir ödeme başlatacaklarını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu aillere yapılacak maddi desteğin PTT'den çekileceği müjdesini verdi. Peki Çocuk desteği nasıl alınır? Destek ödemesine nasıl başvurlur? Devletten destek ödemesi nasıl alınır? İşte destek ödemelerine e- devlet üzerinden başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 10:57
Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet’ten başvurun PTT’den jet hızıyla çekin

Sosyal devlet kapsamında ihtiyaç sahiplerine her yıl milyarlarca lira destek ödemesi yapılıyor. Son olarak de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Bileşeni adıyla çocuklu ailelere destek ödemesinde bulunuyor. Peki destek ödemelerinin detayları, şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Devletten maddi yardım nasıl alınır İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet’ten başvurun PTT’den jet hızıyla çekin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız" dedi.

Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet’ten başvurun PTT’den jet hızıyla çekin

Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak.

Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet’ten başvurun PTT’den jet hızıyla çekin

Türkiye Aile Destek Programı'ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması.

Çocuklu ailelere devlet yüzlerce lira para ödüyor! E- devlet’ten başvurun PTT’den jet hızıyla çekin

MADDİ YARDIMLAR

Şartlı Eğitim Yardımları

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)

  • SON DAKİKA