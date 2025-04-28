Depremde çalışanların hakları neler? İşçi işten çıkarılabilir mi?

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİ BİNASI HASAR GÖRENLERİN ÇALIŞMAMA HAKKI VAR MI?

Deprem nedeniyle iş yerinin hasar görmesi halinde, yasal mevzuat gereği o iş yerine girilmez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak zorunda. İş zaten zorunlu olarak durduğu için işverenin çalışanlarını iş yerine çalışmak için çağırması yasal değildir.

En kısa sürede iş yeri binasının risk değerlendirilmesi yapılmalı, bu işlem sonuçlanıncaya kadar çalışmaya ara verilmeli. Tüm gerekli ve yasal tedbirlerin sağlanması halinde iş başı yapılabilir. Ciddi ve yakın tehlike karşısında çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, yoksa işverene başvurarak durum tespiti ve tedbir ister.