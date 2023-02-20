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Haberler Galeri Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA

Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA

Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından depremzedelere yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik olarak sağlanan hane başı 10 bin TL deprem yardımı ödemelerinin başladığı duyuruldu. Peki depremzede ailelere yapılan 10 bin lira destek ödemesi hesaplara yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin tl yardım kimlere verilecek? Hangi ildeki depremzedelere 10 bin lira para yardımı yapılacak? Depremzedelere 10 bin lira maddi destek ödemesine başvuru şartları var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm soruların cevabı ve deprem destek ödemeleri sorgulama...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:12
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı

Türkiye'de bilindiği üzere Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

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Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı

Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelere yapılacak olan 10 bin TL deprem yardımı için AFAD harekete geçti. Yapılan açıklamada 'Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.' ifadeleri yer aldı.

Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuyla ilgili yaptığı açıklamada su ana kadar 6 milyar 802 milyon ödeme gerçekleştirildiğini belirterek Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlara ödemelerin yapıldığını, hesabı bulunmayanlara da T.C kimlik numaralarıyla yapıldığını söyledi. 10 bin TL deprem yardımı sorgulamaları SMS üzerinden kontrol edilebilecek.

Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı

10 BİN TL DEPREM YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından konutları hasar görenlere yönelik 10 bin TL tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılmaya başlandığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı;

Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı
Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA ekranı

"Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

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