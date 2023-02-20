Depremzede her aileye devletten destek ödemesi yapılıyor! 10 BİN TL DEPREM ÖDEMESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem destek ödemeleri BAŞVURU SORGULAMA

Kahramanmaraş merkezli felaketin ardından depremzedelere yıkık acil yıkılacak, ağır, orta veya az hasarlı tespit edilen konutlara yönelik olarak sağlanan hane başı 10 bin TL deprem yardımı ödemelerinin başladığı duyuruldu. Peki depremzede ailelere yapılan 10 bin lira destek ödemesi hesaplara yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? 10 bin tl yardım kimlere verilecek? Hangi ildeki depremzedelere 10 bin lira para yardımı yapılacak? Depremzedelere 10 bin lira maddi destek ödemesine başvuru şartları var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm soruların cevabı ve deprem destek ödemeleri sorgulama...