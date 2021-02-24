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Haberler Galeri Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:31 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:33
Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor.

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Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Deniz üstü çalışmalar, iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.

Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılıyor.

Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

Anadolu yakasında Lapseki ilçesi sınırları içindeki menfez, viyadük ve köprü inşaatları yaklaşık 300 metre yükseklikten Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı

TABLİYE ÇALIŞMALARINDA YÜZDE 93, BLOK İMALATLARINDA YÜZDE 54 FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Karadaki çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar bir betonarme viyadük, 4 hidrolik köprüsü, 3 alt geçit köprüsü, 26 üst geçit, 35 alt geçit ve 218 menfezin inşası tamamlandı.

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