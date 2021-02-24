Dev projede sona doğru: Kulelerde Seyit Onbaşı detayı
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak.
Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:31Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:33
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Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor.