Devletin yaptığı bu ödeme 2 bin 628 liraya kadar çıktı! TC kimlik numaranızla başvurun sizde faydalanın

Devlet dar gelirli, yardıma ihtiyacı olan ya da maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara rahat nefes aldırmak amacıyla çeşitli destek ödemelerinde bulunuyor. Fatura yardımları, aile ve çocuklara maddi destek gibi sosyal destek ödemeleri gibi pek çok ödemenin tutarı arttı. Sizde hemen TC kimlik numaranız ile başvurun ödemelerden yararlanın. Peki destek ödemelerine nasıl başvuru yapılır? Destek ödemelerinin koşulları, şartları neler? 2023 engelli maaşı ne kadar olacak? Bakıcı yardımı olacak mı? İşte detaylar...