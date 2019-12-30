Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar 2020? 65 yaş aylığı nedir, kaç TL, nasıl alınır? 65 yaş aylığı kimlere verilir? İşte detaylar…