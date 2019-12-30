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Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Sosyal güvenlik sistemi yaşlı ve muhtaç kişilere her türlü desteğin sağlanması için düzenlemeler içeriyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). 65 yaş ve üstü vatandaşlardan bir kısmı kendine yetebilirken, büyük çoğunluğu ise maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 600 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor. Ama bu aylığı alabilmek için bazı koşulların oluşması gerekiyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar 2020? 65 yaş aylığı nedir, kaç TL, nasıl alınır? 65 yaş aylığı kimlere verilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:04
Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

İşte 65 yaş aylığı ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler..

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Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Kimler yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Nereye başvuru yapılmalı?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Başvuru kaç günde sonuçlanır?

65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması için uzun zaman beklenmiyor.

Devletten emekli olamayana maaş (65 yaş aylığı nasıl alınır? 2020'de ne kadar oldu?)

Emekliler alabilir mi?

Hayır. 65 yaş aylığı için emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.

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