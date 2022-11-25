Doğalgaz yardımı nasıl alırım? Doğal gaz yardımı 2500 liraya kadar yükseldi! Başvuran parayı PTT'den çekiyor

Doğalgaz yardımı nasıl alırım? Doğalgaz desteği almak için ne yapmalıyım? Doğal gaz desteği nasıl alınır? Doğalgaz desteği kaç lira? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı şartları neler ve kimler başvurabilir? Doğal gaz yardımı ödemeleri ne zaman? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz yardımı ne kadar? Doğalgaz yardımı nakit alınır mı? Doğalgaz desteği PTT'den nasıl alınır? Doğalgaz yardımı başvurusu e-devlet üzerinden yapılıyor mu? sorularının yanıtı bu haberde... Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hanede bulunan maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere hane bazlı verilecek olan doğalgaz 2500 liraya kadar destek ödemelerinin başladığını açıkladı. Sizde elektrik ve doğal gaz faturası yardımı destek ödemesinden faylanabilirsiniz. İşte detaylar...