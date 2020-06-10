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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7070 lira olmuştu. Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısında tahvil getirilerindeki yükselişi durduracak adımlar atabileceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasalarda birçok para birimi karşısında geriledi. Peki Fed kararı öncesi dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Haziran Çarşamba döviz kuru...

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





