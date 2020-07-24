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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Temmuz Cuma döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolar/TL, dünden bu yana 6,84-6,85 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Kur, yeni güne 6,85065'ten başladı. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 24 Temmuz Cuma döviz kuru...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:15 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





