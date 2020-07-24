Haberler
Galeri
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Temmuz Cuma döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 24 Temmuz Cuma döviz kuru...
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolar/TL, dünden bu yana 6,84-6,85 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Kur, yeni güne 6,85065'ten başladı. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 24 Temmuz Cuma döviz kuru...
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:15
Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020 Cuma 09:19
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? oldu merak ediliyor. İşte 24 Temmuz döviz kuru...
Dolar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken TL tarafındaki yatay hareket sürüyor.
Koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini bildirdi.