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Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugüne nasıl başladı? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 20 Ekim Çarşamba günlük döviz kuru....

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





