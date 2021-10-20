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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugüne nasıl başladı? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 20 Ekim Çarşamba günlük döviz kuru....

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:22
Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,3140 lira, avronun satış fiyatı ise 10,8660 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 20 Ekim Çarşamba anlık döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Serbest piyasada 9,3030 liradan alınan dolar, 9,3050 liradan satılıyor. 10,8400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,8420 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru
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