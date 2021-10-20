Dolar ve euro ne kadar? 20 Ekim Çarşamba döviz kuru
Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugüne nasıl başladı? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 20 Ekim Çarşamba günlük döviz kuru....
Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:22
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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,3140 lira, avronun satış fiyatı ise 10,8660 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 20 Ekim Çarşamba anlık döviz kuru...