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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Döviz kuru yeni haftaya nasıl başladı? Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1310 lira olmuştu. İşte 20 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:10
Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Geçen hafta kapanışta doların satış fiyatı 17,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1310 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler kurda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 20 Haziran Pazartesi güncel, anlık döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Serbest piyasada 17,3420 liradan alınan dolar 17,3440 liradan satılıyor. 18,2660 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2680 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...
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