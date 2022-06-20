Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 20 Haziran Pazartesi döviz kuru...

Döviz kuru yeni haftaya nasıl başladı? Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? soruları araştırılıyor. Cuma günü, doların satış fiyatı 17,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 18,1310 lira olmuştu. İşte 20 Haziran Pazartesi güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:08 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





