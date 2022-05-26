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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün, doların satış fiyatı 16,3640 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4550 lira olmuştu. Dolar bugüne nasıl başladı? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:17 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 09:26
Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler kurda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Dün, doların satış fiyatı 16,3640 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4550 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 26 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru...

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Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Serbest piyasada 16,4340 liradan alınan dolar 16,4360 liradan satılıyor. 17,5390 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,5410 lira olarak belirlendi.

Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru
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