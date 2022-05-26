Dolar ve euro ne kadar? 26 Mayıs Perşembe döviz kuru

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler kurda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Dün, doların satış fiyatı 16,3640 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4550 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 26 Mayıs Perşembe güncel döviz kuru...