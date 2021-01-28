Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından negatif seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 28 Ocak Perşembe döviz kuru...