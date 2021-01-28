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Haberler Galeri Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Dün en düşük 7,3423, en yüksek 7,4150 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,4147'den tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından negatif seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:34
Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4090'dan işlem görüyor.

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Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9630'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1290'dan satılıyor.

Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmezken, dolar endeksi, 91 seviyesini test etti. Avro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda seçenekleri değerlendirdiği konusundaki kulis haberlerle dün yüzde 0,5 gerileyerek 1,21'in altına indi.

Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 28 Ocak Perşembe döviz kuru...
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