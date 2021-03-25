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Haberler Galeri Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Emekli promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli taahhüt karşılığında emekli maaşını aldığı bankadan promosyon alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon için şartlar neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:57
Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki banka promosyonları için gerekenler neler? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? İşte merak edilenler...

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Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

500, 625, 750 lira.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

500, 625, 750 lira.

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

1.000, 1.250, 1.500 lira.

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

750, 875, 1.000 lira.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşını taşıyana 850, 1.050, 1.250 lira.

Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

675, 850, 1.000 lira.

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