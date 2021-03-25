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Emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?

Emekli promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca emekli taahhüt karşılığında emekli maaşını aldığı bankadan promosyon alabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon için şartlar neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





