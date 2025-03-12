Emekli bayram ikramiyesi için net tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi için beklenen son dakika haberi geldi. Emekli bayram ikramiyesi için rakam da, tarih de belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği, 'emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?' sorularının yanıtlarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. İşte Güler'in emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması ve detaylar...

Giriş Tarihi : 12 Mart 2025 09:42 Son Güncelleme : 12 Mart 2025 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





