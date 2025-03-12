Emekli bayram ikramiyesi için net tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi için beklenen son dakika haberi geldi. Emekli bayram ikramiyesi için rakam da, tarih de belli oldu. Milyonlarca emekli vatandaşın beklediği, 'emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?' sorularının yanıtlarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler verdi. İşte Güler'in emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklaması ve detaylar...
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SON DAKİKA HABERİ: 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' sorusu yanıt buldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı açıklamada 2025 emekli bayram ikramiyesi için rakam verdi. Güler, 'emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?' sorusunun da yanıtını kamuoyu ile paylaştı. Milyonlarca emeklinin beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...
Şu sıralar cevabı en çok aranan soru hiç kuşkusuz ki; emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? AK Parti hükümeti döneminde emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen emekli bayram ikramiyesi bu yıl da zamlandı. Geçen yıl 3 bin TL olarak hesaplara yatan emekli bayram ikramiyesi bu yıl 4 bin TL oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili süreci şu sözlerle anlatttı:
Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var.
Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.
Peki; emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?
Bu sorunun yanıtı da belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesinde 24 - 28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.