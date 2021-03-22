  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyelerinin tarihini merak ediyor. Yılda iki kez ödenen ve vatandaşın bayram dönemi elini rahatlatan ikramiyeler için araştırmalar sürüyor. Toplamda 2 bin lira olan ikramiyenin tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:40
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

Emekliler merakla bayram ikramiyelerinin ödeme tarihlerini araştırıyor. Her sene yılda 2 defa ödenen toplamda 2 bin TL tutarındaki ödemenin 2021 yılı tarihi belli oldu mu? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2021 yılında 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ikramiye ödeme tarihleri öne çekilmişti. Eğer benzer durum yaşanmaz ise ikramiyelerin 10-12 Mayıs tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

YENİLER DE ALACAK

Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Altın fiyatları ne kadar? 22 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 22 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın fiyatları...