Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 2021 yılında 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ikramiye ödeme tarihleri öne çekilmişti. Eğer benzer durum yaşanmaz ise ikramiyelerin 10-12 Mayıs tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.