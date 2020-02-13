Milyonlarca emekli intibak düzenlemesini bekliyor. Düzenleme gerçekleştiğinde 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için zam yolu açılıyor. Peki intibak yasasında son durum nedir? İntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:33Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:35
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Emekli intibak yasasında son durum nedir?
İntibak ile 2000 yılı sonrası milyonlarca emekliye zam kapıda. Peki intibak yasasında son durum nedir? İntibak yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar ile Bağ-Kur emeklileri de 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Emekli intibak yasasında son durum nedir?
2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşların intibak düzenlemesi için 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını öngören teklif, 6 Şubat 2020 günü TBMM komisyonlarına ulaştı.
Emekli intibak yasasında son durum nedir?
Kanun teklifi ile tarihe bağlı statü ayrımlarından kaynaklı dengesizliklerin giderilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmakta.
Emekli intibak yasasında son durum nedir?
DÜZENLEME BU YIL TAMAM
TBMM'ye ulaşan yeni düzenleme ile emekliler tek çatı altında toplanacak ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulamada birlik sağlanacak.