Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

12,5 milyon emeklinin zamlı maaşları hesaplara yatırılıyor. Emekliler enflasyon zammının yanında ek ödemelerinde de artış gördüler. Emekliye ek ödeme zammı ne kadar? Nasıl hesaplanır? İşte emeklinin ek ödeme hesabı...