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Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

12,5 milyon emeklinin zamlı maaşları hesaplara yatırılıyor. Emekliler enflasyon zammının yanında ek ödemelerinde de artış gördüler. Emekliye ek ödeme zammı ne kadar? Nasıl hesaplanır? İşte emeklinin ek ödeme hesabı...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020 Pazar 11:00
Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr

12,5 milyon emeklinin zamlı maaşları hesaplara yatırılıyor. Emekliler enflasyon zammının yanında ek ödemelerinde de artış gördüler. İşte emeklinin ek ödeme hesabı...

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Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Ocak ayı ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon olan yüzde 6.5 oranında zam alan emeklilerin yeni maaşları şu günlerde hesaplarına yatırılıyor.

Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

SSK'lı emekliler ayın 17'sinden itibaren bu güne kadar zamlı maaşlarını aldılar.

Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Dünden itibaren de Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları yatırılırken memur emeklilerinin zam farkları da hesaplara geçti.

Emekli maaşına zam! Emekliye ek ödeme zammı nasıl hesaplanır? İşte tüm detaylar...

Böylece tüm emekliler Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarına kavuşmuş oluyor.

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