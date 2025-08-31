Emekli promosyonları güncelleniyor! 35 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri...

Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında banka promosyonu öderken 1 Eylül'den itibaren promosyon aralığının 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor.

Hükümetin emekliler ve çalışanlar için sağladığı önemli bir kazanım olan promosyon hakkı 2017 yılından bu yana kesintisiz olarak uygulanmaya devam ediyor.