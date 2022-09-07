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Haberler Galeri Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi...

Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi...

Milyonlarca emekli promosyon son dakikalarını yakından takip ediyor. En yüksek promosyon veren banka hangisi? Promosyon alma şartları neler? Hangi banka promosyon için hangi şartları istiyor? soruları en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. İşte 2022 Eylül ayı emekli promosyonuna dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:33 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 11:41
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..

Emekli promosyonu veren bankalar araştırılıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların da promosyon yarışı hız kazandı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonunu en yüksek veren banka hangisi? Promosyon alma şartları neler? İşte Eylül 2022 emekli maaş promosyonuna dair tüm detaylar...

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Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..

ING
3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

Kampanya 31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerlidir.

Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek 1.500 TL bonus fırsatı!

Kampanya geçerlilik tarihi 3-30 Eylül 2022'dir.

Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..

İŞ BANKASI
1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..
Emekli promosyonunu en yüksek hangi banka veriyor? 2022 promosyon alma şartları neler? İşte emekli promosyon rehberi..

YAPIKREDİ
2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

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