Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Emekliler Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli zammı ne kadar olacak? Emeklinin cebine ne kadar para girecek? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte detaylar...