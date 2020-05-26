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Haberler Galeri Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Emekliler Temmuz ayında yapılacak zam miktarını merak ediyor. İlk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan emekli zammı ne kadar olacak? Emeklinin cebine ne kadar para girecek? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 09:31 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020 Salı 09:35
Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Milyonlarca emekli Temmuz zammını merak ediyor. Zam ile birlikte emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde artış yaşanacak.

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Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, beklenti anketindeki TÜFE tahminlerine göre yüzde 4.41 zam göründü. Bu artış ile gelirde 276 liraya varan yükseliş yaşanacak.

Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

EN ÇOK 6 BİN 546 TL
Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor.

Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...

Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.

Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte güncel tablo...
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