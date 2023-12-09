  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

Bu yıl emeklilere bankalar ne kadar promosyon veriyor? En fazla promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Promosyon ödemeleri için başvuru şartları neler? Nereden, nasıl başvuru yapılır? Emekli promosyonu başvuru evrakları neler? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını taşıdıkları bankalardan nakit promosyonlar ve çeşitli bonuslardan yararlanabiliyor. İşte İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyonu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 Cumartesi 14:07

Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

Emeklilere promosyon ödemeleri devam ediyor. Milyonlarca emekli promosyon ödemelerinin miktarını ve detaylarını araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Promosyon ödemeleri için başvuru şartları neler? Nereden, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm merak edilenler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

Türkiye'de emekli maaşı alan vatandaşlar için bankalar tarafından sunulan promosyonlar giderek artıyor. 7.500 TL, 8.500 TL ve 9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlara yönelik çeşitli bankalar tarafından cazip promosyonlar sunulduğu haberleri emekliler arasında sevinç yaratıyor. İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Yapı Kredi gibi önemli bankalar, emeklilere özel avantajlar ve nakit promosyonlar sunuyorlar.

Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak, emekliler 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatlarından yararlanabilirler.

Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere sunulan promosyon, 10.000 TL nakit ve 2.000 TL chip-para olmak üzere toplamda 12.000 TL'ye varan ödülleri içeriyor.

Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

ING EMEKLİ PROMOSYONU

ING, maaşını bu bankeye taşıyan emeklilere toplamda 12.500 TL'ye varan promosyon imkanları sunuyor.

  • SON DAKİKA