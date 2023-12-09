Emeklilere 11-12-13 Aralık müjdesi! 12 bin liraya kadar promosyon fırsatı

Bu yıl emeklilere bankalar ne kadar promosyon veriyor? En fazla promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? Promosyon ödemeleri için başvuru şartları neler? Nereden, nasıl başvuru yapılır? Emekli promosyonu başvuru evrakları neler? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını taşıdıkları bankalardan nakit promosyonlar ve çeşitli bonuslardan yararlanabiliyor. İşte İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank ve Yapı Kredi'nin 2023 emekli promosyonu...