HaberlerGaleri Emeklilere çifte kazanç kapısı aralanıyor: 3 maaş, promosyon ve ek gelir fırsatı!
Emeklilere çifte kazanç kapısı aralanıyor: 3 maaş, promosyon ve ek gelir fırsatı!
Türkiye'de EYT kapsamında emekli olan milyonlarca kişi, çalışma hayatına devam ederek gelirini artırmayı sürdürüyor. Hem maaşını alıp hem de en az 20.000 TL kazanç elde eden emekliler için banka promosyonlarında yeni ve daha avantajlı bir dönem başlıyor. Özellikle 3 yıl önce emekli olanlar için daha yüksek promosyon tutarları gündeme gelirken, aynı zamanda ek maaş ve ikramiye imkanları da dikkat çekiyor. Peki, bir ayda 3 maaş almak mümkün mü, bunun için hangi adımlar izlenmeli? Çifte promosyon fırsatından kimler yararlanabiliyor ve banka promosyonları nasıl artırılıyor? İşte emeklilerin gelirini katlayacak tüm detaylar…
En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükselmesinin ardından gözler Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Emekliler bir yandan zam hesabı yaparken, diğer yandan da geliri artıracak formülleri araştırıyor.
Temmuz zammı öncesinde öncesinde emeklilere bir ayda 3 maaş, ikramiye ve çifte promosyon alma imkanı doğdu. Aynı zamanda EYT'den emekli olanlar için promosyonda yeni dönem kapıya dayandı.
EMEKLİ MAAŞINI İKİYE HATTA ÜÇE KATLAMAK MÜMKÜN MÜ?
Emeklilerin aylık sayısını ikiye, hatta üçe çıkarma imkanı var. Hâlihazırda emekli olanlar ile 1 Ekim 2008'den önce sigorta girişi bulunan kişiler, emeklilik sonrasında çalışarak iki farklı gelir elde edebiliyor. Emekli olduktan sonra özel sektörde Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında çalışanların emekli aylıkları kesilmiyor; hem işverenden maaş hem de SGK'dan emekli aylığı almaya devam edebiliyorlar. Ancak burada önemli bir istisna bulunuyor. Emekli olduktan sonra kamu görevine başlanması halinde emekli maaşı durduruluyor. Memuriyet sona erdiğinde ise aylık yeniden hesaplanarak bağlanıyor.
EMEKLİLER HANGİ ŞARTLARDA DUL MAAŞI ALABİLİR?
Eşi vefat eden kişiler, kadın ya da erkek fark etmeksizin ölüm aylığına hak kazanabiliyor. Kişinin çalışıyor olması veya emekli bulunması bu hakkı ortadan kaldırmıyor.
Ancak bu durumda bağlanan aylığın oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 olarak uygulanıyor. Ölüm aylığından yararlanabilmenin temel şartı ise vefat eden sigortalının yeterli prim gününe sahip olması.
Bu kapsamda, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. Alternatif olarak, SSK kapsamında olanlar için borçlanma süreleri hariç en az 5 yıl sigortalılık süresi ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.
KİMLER ÜÇ FARKLI MAAŞ ELDE EDEBİLİR?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan bir kişi, kendi adına emekli olması halinde iki ayrı aylığı birlikte alabiliyor. Eğer bu kişi aynı zamanda bir işte çalışmaya devam ederse, hem eşinden bağlanan ölüm aylığını hem kendi emekli maaşını hem de çalıştığı iş yerinden aldığı ücreti aynı anda elde edebiliyor.
AYLIK EN AZ 58 BİN 75 TL CEBE GİREBİLİR
Mevcut taban aylık uygulamasına göre, emeklilere en az 20 bin lira, yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara en az 15 bin lira, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alanlara ise en az 10 bin lira ödeme yapılıyor. Asgari ücret de net olarak en az 28 bin 75 lira seviyesinde bulunuyor. Bu çerçevede, hem çalışan hem de eşinden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan bir emeklinin, üç farklı gelir kalemiyle toplamda en az 58 bin 75 lira kazanç elde etmesi mümkün oluyor.
KIZ ÇOCUKLARI NASIL ÇİFT AYLIK ALABİLİYOR?
Çalışmayan kız çocukları, vefat eden anne ya da babaları üzerinden aylık alabiliyor. Ancak işe başlamaları halinde, SSK veya Bağ-Kur kapsamında bağlanan bu aylık kesiliyor. Buna karşılık, Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylıkta farklı bir uygulama bulunuyor; kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışsa bile bu ödeme devam edebiliyor. Fakat memur olarak göreve başlanması durumunda söz konusu aylık kesiliyor.
Öte yandan, kendi emekli aylığı bağlanan kişiler çalışmayı sürdürdüklerinde hem maaş hem emekli aylığını birlikte alabiliyor. Eğer eşinin vefatı söz konusuysa, buna ek olarak ölüm aylığı alma imkânı da doğuyor ve böylece birden fazla gelir elde edilebiliyor.
İKRAMİYE VE ÇİFTE PROMOSYON DA İMKANI VAR
Emekliler ile ölüm aylığı alanlar, yılda iki kez bayram ikramiyesi alırken, maaşlarını aldıkları bankalardan da promosyon hakkından yararlanabiliyor. Emeklilere ikramiye dosya bazında ödenirken, ölüm aylığı alanlara yapılacak ödeme ise aylık bağlanma oranına göre hesaplanıyor. Ancak birden fazla aylık alanlara çift ikramiye verilmesi söz konusu değil; en yüksek ödeme hangi dosya üzerinden yapılabiliyorsa, ikramiye o dosya üzerinden ödeniyor.
Promosyon tarafında ise farklı bir avantaj bulunuyor. Maaşların farklı bankalara yatırılması tercih edilirse iki ayrı promosyon almak mümkün oluyor. Eğer tüm maaşlar aynı bankada toplanırsa, bu durumda tek promosyon veriliyor ancak tutar toplam gelir üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle, farklı bankalarla çalışmak daha yüksek promosyon elde etmenin önünü açabiliyor.
EYT'LİLER İÇİN PROMOSYONDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Öte yandan 2023 yılında yürürlüğe giren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle emekli olan milyonlarca vatandaş için yeni dönem başlıyor. İlk maaşlarını alırken bankalarla imzaladıkları 3 yıllık promosyon taahhütlerinin süresi dolmak üzere olan bu emekliler için promosyon gelirlerini artırma imkanları da doğdu.
YÜKSEK PROMOSYON İMKANI KAPIDA
EYT kapsamında emekli olanların büyük bölümü, 2023 yılının başında o dönem ki şartlara göre bankalarla ortalama 7.500 TL – 10.000 TL arasında değişen promosyon anlaşma yapmıştı. Ancak aradan geçen sürede promosyon miktarları yükseldi.
Anlaşmasını yenilenmesi ya da maaşın başka bir bankaya taşınması durumunda emekliler 15.000 TL ile 30.000 TL tutarlarında promosyon almaları mümkün.
EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken bazı bankaları bu tutarı 50.000 TL'ye kadar yükseltti. Nakit promosyona ek özel tekliflerle toplam kazanç 100.000 TL'ye kadar ulaşıyor.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ARALIĞI
Kamu bankaları: 12.000 TL'ye kadar Özel bankalar (nakit): 20.000 – 30.000 TL bandı Ek kampanyalarla toplam paket: 50.000 – 100.000 TL