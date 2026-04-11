Emeklilere çifte kazanç kapısı aralanıyor: 3 maaş, promosyon ve ek gelir fırsatı!

EMEKLİLER HANGİ ŞARTLARDA DUL MAAŞI ALABİLİR?

Eşi vefat eden kişiler, kadın ya da erkek fark etmeksizin ölüm aylığına hak kazanabiliyor. Kişinin çalışıyor olması veya emekli bulunması bu hakkı ortadan kaldırmıyor.

Ancak bu durumda bağlanan aylığın oranı yüzde 75 yerine yüzde 50 olarak uygulanıyor. Ölüm aylığından yararlanabilmenin temel şartı ise vefat eden sigortalının yeterli prim gününe sahip olması.