Emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri bu sene de devam edecek. Milyonlarca emekliye ek gelir sağlayan bayram ikramiyeleri bu sene ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 2020 emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:36Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:38
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Emeklinin 2020 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Ödeme tarihleri yaklaşırken, konuyla ilgili pek çok soru da geliyor.
İkramiyenin ne zaman ödeneceği, tutarda artış yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte ikramiye ile ilgili bilinmesi gerekenler:
Emeklinin 2020 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
KİMLER YARARLANACAK? Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.
Emeklinin 2020 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
KİME, NE KADAR ÖDENECEK? Tutarda artış yapılmazsa emekliler ve maluller Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira alacak. İkramiyenin tutarı; dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlarda da iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. Oran yüzde 50 ise 500'er lira ödenecek. 2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranın yüksek olduğu dosyadan ödeme yapılacak.
Emeklinin 2020 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
NE ZAMAN ÖDENECEK? Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs'ta. 23 Mayıs Cumartesi de arife günü. Bu nedenle ilk ikramiye 18-22 Mayıs'ta bekleniyor. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.