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Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

KPDK toplantısı için milyonlarca memur ve emekli beklemede. Emekliler, ücretsiz ulaşım, aile yardımı, intibak gibi pek çok kararın alınmasını istiyor. KPDK toplantısında bu taleplerin hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:22
Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

Milyonlarca emekli Aralık ayında toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını iple çekiyor.

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Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

Toplu sözleşmede karara bağlanamayan 5 talep KPDK'ya taşınacak.

Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

Cepleri rahatlatacak bu talepler kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte o talepler:

Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!

● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

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