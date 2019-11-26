Emeklinin gözü KPDK toplantısında! Emeklinin kazancı artacak!
KPDK toplantısı için milyonlarca memur ve emekli beklemede. Emekliler, ücretsiz ulaşım, aile yardımı, intibak gibi pek çok kararın alınmasını istiyor. KPDK toplantısında bu taleplerin hayata geçirilmesi bekleniyor. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:19Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2019 Salı 09:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Milyonlarca emekli Aralık ayında toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını iple çekiyor.