Emekliye 50 bin TL promosyon! EYT’liler için özel bir durum var mı?

BANKALAR RAKAMI YÜKSELTTİ



YENİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA HANGİ İMKÂNLAR VAR?

Bankalar emekli maaş pastasından yararlanabilmek için değişik kampanyalar düzenliyor. İşte onlardan bazıları:

Bir banka 50 bin liraya varan nakit ödül ve 50 bin lira faizsiz kredi. Toplam fayda 100 bin lira veriyor.

Bir diğer banka ise 27 bin lira nakit promosyon. Buna ilaveten banka ürünlerini kullananlara 15 bin lira ek promosyon sunuyor

Bir başka bankada ise 25 bin lira nakit promosyona ilaveten ürünleri kullananlara 10 bin liraya varan kredi kartı puanı veriliyor.

Bir başka bankada ise promosyona ilaveten faizsiz kredi ile birlikte toplam fayda 60 bin lirayı buluyor.

Bazı bankalar promosyona ilaveten fatura talimatı veren emeklilere ek ödül veriyor.