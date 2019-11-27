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Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Emekliler merakla Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacaklar. Ancak TÜED zamların seyyanen olması yönünde talepte. İşte emekli maaşları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:34 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:36
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi.

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Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Öneride, "Enflasyona endeksli zam sistemi bırakılsın. Seyyanen artış yöntemine geçilsin." deniliyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Mevcut sistemde SSK ve Bağ- Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranı Temmuz zammını, ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise maaşlarda yapılacak Ocak artışını gösteriyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı yaklaşırken, enflasyon tahminleri artışın yüzde 6.65 ya da 6.82 olabileceği yönünde bulunuyor.

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