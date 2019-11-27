Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Emekliler merakla Ocak ayında yapılacak olan zammı bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacaklar. Ancak TÜED zamların seyyanen olması yönünde talepte. İşte emekli maaşları ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:34Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:36
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Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merakla beklerken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi.