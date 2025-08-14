Emekliye üçlü maaş formülü! İşte detaylar...

EN AZ 47.425 TL ÖDEME YAPILIYOR

Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor?

En düşük emekli aylığı ödemesi 16 bin 881 liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 8 bin 440 liradan, yüzde 75 ise 12 bin 660 liradan az aylık ödemesi yapılamayacak.