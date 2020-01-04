Haberler
> Galeri
> Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı ile birlikte yüzde 6.50 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise
yüzde 4 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 1.50'lik farkları da Ocak maaşında görecek. Faruk Erdem merak edilenleri açıkladı.
Giriş Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 00:09Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2020 Cumartesi 00:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun Ocak ayı ile birlikte Temmuz ayına kadar alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Böylece SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.50 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 4 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 1.50 enflasyon farkı da alacak.
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı Temmuz ayında aldıkları yüzde 5'lik zamma göre belirleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan 1.50'lik kısmı fark olarak maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri çift artış almış oluyor.
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
EK ÖDEME DE VERİLİYOR Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 6.50'luk zam haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlar da artmış olacak. Aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu.
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 6.50 zamla birlikte 2.129 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 85 lira 20 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2 bin 215 liraya yükselecek.
Emekliye zam, memura fark! Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
NE ZAMAN YATIRILACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.