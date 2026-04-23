Emekliye zam ne zaman, ne kadar yapılacak? İşte tüm zam senaryoları kuruş kuruş hesaplandı...
Temmuz ayında yapılacak zam için emeklilerin geri sayımı sürüyor. Milyonlarca emekli hem bayram ikramiyesini hem de Temmuz ayında yapılacak zam oranlarını araştırıyor. Peki emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Emekliler önümüzdeki ay Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanırken bir yandan da temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla araştırıyor.
20.000 TL taban aylık alan emekliler dahil olmak üzere yaklaşık 17 milyon emekli zam için yapılan hesaplamalara ve refah payı formülüne odaklandı.
YÜZDE 10.04 EMEKLİNİN CEBİNDE
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.
EN AZ YÜZDE 17 ZAM MASADA
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre 6 aylık toplam enflasyon yüzde 17.08 olacak. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon Nisan'da yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82, Haziran'da ise yüzde 1,52 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 17.08 zammı cebe koyacak.
EMEKLİ TABAN AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
Ocak ayında en düşük emekli aylığı ödemesi yüzde 18.48 artışla 16 bin 88 liradan 20 bin liraya yükseltilmişti. O tarihten bu yana kök maaşı az olsa da emeklilere hazineden destek ile en az 20 bin lira aylık ödemesi yapılıyor. Taban aylık, temmuz ayında eğer 17.08 artış yansıtılırsa 23 bin 416 liraya yükselecek.
25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı Temmuz ayında 28 bin 47 TL'ye, 30 bin TL alan bir emeklinin ise 33.657 TL'ye çıkacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi için refah payı uygulanabileceğini belirtti.
Son dönemde zaman zaman SSK Bağ-Kur emeklisinin lehine, zaman zaman da memur emeklisi lehine bu farklar oluşuyor. Hükümet bu konuda bir çalışma da başlattı.
Her kesimin yani tüm emeklilerin aynı oranda zam almalarını sağlayacak bu çalışma devam ediyor. Burada birkaç model de ortaya çıkıyor.
Birincisi tüm emeklilerin enflasyon ya da toplu sözleşme artışından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme artışlarından faydalanabilecek. Ya da tüm emekliler 6 aylık enflasyona göre artış alacak.
İkinci modelde ise emeklilerin zam oranlarıyla ilgili sistemi değiştirmeden düşük kalan oranın refah payı ile yüksek orana eşitlenmesi söz konusu. Bu durumda artış oranı düşük kalan kesime refah payı verilmesi gündeme gelecek. Daha önceki yıllarda bu uygulama yapılmış ve artış oranları eşitlenmişti.
GÖZLER TEMMUZ AYINDA
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıktıktan sonra artış oranları da kesinleşecek. Bu durumda artış oranlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına da karar verilmiş olacak. Bunun için özellikle Haziran enflasyonunun beklenmesi de söz konusu olabilir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kuruş kuruş yeni maaşlar...