Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

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Duman "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diyerek şöyle devam etti: "2008 yılından

sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor.