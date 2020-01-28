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Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

Tasarının yasalaşmasıyla ev hanımları çalışmasa dahi belli süreleri borçlanıp emekli aylığı almaya başlayacak. Peki ev hanımların emekli aylığı alabilmeleri için gerekli şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2020 Salı 01:32 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020 Çarşamba 01:35
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

Ev hanımlarına emeklilik hakkı verilmesi için harekete geçildi. Kadının iş hayatına katılımı desteklenirken, emeklilik hakkı
da es geçilmedi.

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Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

Ev hanımlarına emeklilik hakkını öngören yasa tasarısı Meclis'e sunuldu. Tasarı kapsamında en az 25 yılını tamamlayan
ve 50 yaşını dolduran ev hanımlarının, sigorta yönünden belli süreler için borçlanarak emeklilik aylığı almaya hak kazanmaları amaçlanıyor.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, TBMM'ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi
borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, ev hanımlarına emeklilik için 3 şart aranacağı bildirildi.

Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik hakkı! Şartlar nelerdir?

BEKLENEN DÜZENLEME
Duman "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diyerek şöyle devam etti: "2008 yılından
sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor.

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