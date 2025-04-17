Ev kadınlarına emeklilik hakkı! Kimler yararlanacak, ödemeler nasıl olacak?

KİMLER BU HAKTAN YARARLANACAK?

Daha önce sigortası olsun ya da olmasın şu anda çalışmayan ya da emekli olmayan 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınlarına sistem açık olacak. Bu sisteme başvuracak ev kadınlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri gerekecek.

SOSYAL GÜVENCE NASIL SAĞLANACAK?

Söz konusu proje ilk etapta sosyal güvence sağlayacak. Bunun için başvuruda bulunan ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak.