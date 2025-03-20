Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

EN DÜŞÜK KONUT 5 MİLYON 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yasir Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor." dedi.