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Haberler Galeri Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 'Kazançlı Yatırım Kampanyası' uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'na gelen yoğun talep nedeniyle son başvuru tarihi 27 Nisan'a kadar uzatıldı. Peki ödeme planı ve vade seçenekleri neler? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek? Kampanya hangi projeleri kapsıyor? İşte detaylar...

DHA

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Ev sahibi olma hayallerini ertelemek istemeyen vatandaşlar, Emlak Konut'un İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projesini kapsayan Kazançlı Yatırım Kampanyası'na yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın başvuru tarihini uzatma kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Başlangıcından itibaren büyük ilgi gören kampanyamıza şu ana kadar 250 binden fazla vatandaşımız web sitemiz üzerinden talep formu doldurdu. Müşteri hizmetleri ekibimiz, bu taleplere dönüş yapmaya devam ediyor. Satış ofislerimizde ise randevulu sistem ile misafirlerimizi ağırlıyor, gün içinde gelen diğer müşterilerimize de bekleme sürelerini en aza indirecek şekilde destek sağlıyoruz.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Ayrıca yine bu süreç içerisinde ön satış başvurusu yapmış olan 2 binden fazla vatandaşımızın satış işlemlerini tamamlamaktayız. Web sitesi ve çağrı merkezine gelen taleplerin tamamına geri dönüş yapabilmek için kampanya süresini uzatma kararı aldık."

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Geçtiğimiz bir ay içinde, 4 bin 500 konuttan 2 binden fazla ön satış gerçekleştirildi. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

EN DÜŞÜK KONUT 5 MİLYON 650 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yasir Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor." dedi.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

KAMPANYA KAPSAMINDA HANGİ DAİRE SEÇENEKLERİ SUNULACAK?

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

KAMPANYANIN ÖDEME PLANI VE VADE SEÇENEKLERİ NELERDİR?

Ödeme planı için 3 ayrı model sunulacak.

Birinci modele göre, Emlak Katılım Bankası aracılığıyla leasing yöntemi kullanılarak 120 aya kadar kredilendirme imkanı sağlanacak.

İkinci modele göre, 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. 13. aydan itibaren taksit ödemeleriniz başlayacak ya da 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar vadelendirme koşuluyla Emlak Konut'a borçlanma yoluyla konut alınabilecek.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

Üçüncü modele göre ise peşinatsız, azalan taksitli satış yapılacak. Bu koşulda peşinat ödemeden direkt taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu koşulda 60 aya kadar vadelendirmede 0,99 vade farkı uygulanacak.

BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

KAMPANYA HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?
Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.

Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...