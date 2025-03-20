Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! ’Kazançlı Yatırım Kampanyası’ uzatıldı | İşte başvuru şartları...

KAMPANYA HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?
Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.
Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.