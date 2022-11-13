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Haberler Galeri Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

Bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara devletin ödediği evde bakım maaşı için araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? sorusu merak ediliyor. Peki 13 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 12:36
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller belli mi? soruları aratılıyor. e-devlet üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşları Kasım ayının ortalarına yaklaşırken en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte 13 Kasım 2022 Pazar evde bakım maaşı yatan iller listesi...

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Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihityaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelere gönderdiği yaşlılık aylığı ya evde bakım maaşı ayın ortalarına gelindiğinde gönderilmeye başlanıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste şeklinde e-Devlet üzerindeki ekrandan görülebilir. Ya da bu işlemi SMS kullanarak da yapabilirsiniz. 4747'ye BAKIYE yazıp gönderdiğiniz takdirde evde bakım parasının yatıp yatmadığı öğrenebilirsiniz. Fakat ayın 15'inde hesaplara gönderilmeye başladığı için henüz Kasım yaşlılık parası yatmadı.

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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