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Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, aile çocuk desteği maaşlarına zam! Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber...
Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, aile çocuk desteği maaşlarına zam! Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber...
Ocak ayında sosyal yardım ödemelerinin zamlanmasıyla beraber aile, enerji ve eğitim için 25 milyar liralık yeni destek paketi üzerindeki hazırlıklar da devam ediyor. Enflasyon tahminleri tutarsa evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, aile çocuk desteği gibi birçok ödemeye yapılacak zam miktarı belli oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:27
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:45
Aile, enerji ve eğitim için 25 milyar liralık yeni destek paketi üzerindeki hazırlıklar sürerken, pek çok sosyal yardım da Ocak ayıyla birlikte zamlanacak.
Takvim'in haberine göre, enflasyon tahminleri tutarsa yaşlıya bin 827, engelliye bin 458-2 bin 188, evde yakınına bakana 3 bin 967 lira verilecek. Hastalar ve çocuklar için yapılacak ödemeler de yükselecek.
Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67.73'lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yüzde 18.93'e ulaşabilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, sosyal yardımlara şöyle yansıyacak:
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş yüzde 18.93'lük tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 827 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de artış yüzde 18.93 gerçekleşirse 3 bin 967 liraya çıkacak.