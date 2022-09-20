Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, aile çocuk desteği maaşlarına zam! Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber...

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş yüzde 18.93'lük tahmin gerçekleşirse bin 536 liradan bin 827 liraya ulaşacak. Bu destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükselecek. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.