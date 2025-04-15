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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? sorularının yanıtı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

DHA

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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? sorusunun yanıtı aratılarak evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

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Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

EVDE BAKIMI ÖNCELİYORUZ

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

AYLIK 10 BİN 125 LİRA ÖDEME

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."