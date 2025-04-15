Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda! 2025 Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç lira?

Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL? sorularının yanıtı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

DHA Giriş Tarihi : 15 Nisan 2025 14:31 Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





