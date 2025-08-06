Evde çalışana emeklilik hakkı! Kimler ev çalışanı sayılıyor? Haklar neler?

- KİMLER EV ÇALIŞANI SAYILIYOR?

Evlerde çalışanlar ikiye ayrılıyor. Ayda 10 günden az çalışanlar ve 10 günden fazla çalışanlar. Her biri için ayrı şartlarda sigorta yapma zorunluluğu bulunuyor.

Haftada bir temizliğe gelen bir gündelikçi 10 günden az çalışan sayılırken, hafta için bebek bakımı yapan birisi 20 gün çalıştığı için farklı statüye geçiyor.

- 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR NASIL SİGORTALANIYOR?

Bu çalışanların günlük primleri (iş kazası, meslek hastalığı sigortası) günlük kazanç alt sınırının yüzde 2'si olacak. Bu da 2025 yılı için günlük 17.34 TL'ye geliyor. Yani haftada bir gelen bir gündelikçinin sigortası aylık 69,36 TL oluyor