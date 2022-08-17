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Evde oturduğunuz yerden 5500 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR binlerce işçi arıyor hemen başvurun
Evde oturduğunuz yerden 5500 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR binlerce işçi arıyor hemen başvurun
İŞKUR ilkokul lise üniversite mezunu olmaksızın milyonlarca kişiye evde ek iş imkanı sunuyor. Ayda 5 bin 500 liraya kadar kazanacağınız, ev ekonomisine katkı sağlayacağınız nikah şekeri paketleme işine İŞKUR'dan nasıl başvurulur? Başvurular nereden yapılır? 2022 Ağustos ayında İŞKUR işçi alımı yapıyor mu, başvuru şartları neler? Hangi illerde paketleme işçisi aranıyor? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:33
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:33
İŞKUR evde ek iş fırsatlarından yararlanarak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlara düzenli bir kazanç sağlayabileceği iş imkanları sunuyor.
Evde nikah şekeri paketleme işi ile başta ev hanımları olmak üzere öğrenciler, emekliler, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere bir istihdam kapısı açıldı.
Evden paketleme işlerinin tamamında adet başına ödeme gerçekleştiriliyor.
Evde nikah şekeri paketleme işlemlerinden en az 3000 lira en fazla da 5500 lira kazanç sağlayabilirsiniz. Genel anlamda adet başına ücret ödenmektedir. Günde en az 100 paketleme yaptığınız takdirde en az 3000 lira kazanabilirsiniz.
Daha fazla evde nikah şekeri paketleme ve süsleme işi gerçekleştirerek kazancınızı daha da katlayabilir ve aile bütçenize daha fazla katkıda bulunabilirsiniz.