Haberler Galeri Evde oturduğunuz yerden 5500 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR binlerce işçi arıyor hemen başvurun

Evde oturduğunuz yerden 5500 lira kazanabilirsiniz! İŞKUR binlerce işçi arıyor hemen başvurun

İŞKUR ilkokul lise üniversite mezunu olmaksızın milyonlarca kişiye evde ek iş imkanı sunuyor. Ayda 5 bin 500 liraya kadar kazanacağınız, ev ekonomisine katkı sağlayacağınız nikah şekeri paketleme işine İŞKUR'dan nasıl başvurulur? Başvurular nereden yapılır? 2022 Ağustos ayında İŞKUR işçi alımı yapıyor mu, başvuru şartları neler? Hangi illerde paketleme işçisi aranıyor? İşte tüm merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:33 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





