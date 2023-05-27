Evini dönüştürmek isteyenler dikkat! Başvurularda son 5 gün

İstanbul'da en çok başvuru Bahçelievler'den yapıldı. Bahçelievler semtinde vatandaşlardan 6 bin 84 bina için, 22 bin 600 başvuru geldi. Onu 19 bin 105 başvuru sayısıyla Bağcılar, 16 bin 744 sayısıyla Güngören izledi. Üsküdar'dan 14 bin 645, Fatih'ten 12 bin 335, Avcılar'dan 11 bin 886 başvuru oldu.