Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 2 bin uzman yardımcısı alacağını duyurdu. GİB personel alımına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. 21 Kasım tarihinde başlayan başvurular için son başvuru 30 Kasım olarak açıklandı. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:15