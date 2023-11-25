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Haberler Galeri Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı çeşitli illerde görevlendirilmek üzere 2 bin uzman yardımcısı alacağını duyurdu. GİB personel alımına başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. 21 Kasım tarihinde başlayan başvurular için son başvuru 30 Kasım olarak açıklandı. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:15

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurmuştu. 2 bin uzman yardımcısı ilanına başvurular dün başladı. 30 Kasım tarihine kadar sürecek başvurular için detaylar araştırılıyor. Peki Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım şartları neler? Başvuru tarihleri belli mi? Yaş şartı var mı? İşte detaylar...

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Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

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Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

SINAV TARİHİ VE YERİ
Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı GİB 2 bin personel alacak! Başvuru şartları neler? İşte personel alım başvuru ekranı

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk,
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas
Hukuku (Genel Hükümler).

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