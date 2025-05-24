Gözler temmuz ayında: Kıdem tazminatı miktarı artıyor! Yeni rakam ne kadar olacak?

Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oran memur maaşlarını da yüzde 16.71 oranında artıracak. Yüzde 16.71 oranındaki artış 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası gibi sosyal ödemeleri de artıracak.

Aynı zamanda kıdem tazminatı tavan miktarı da yeniden belirlenecek Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor.