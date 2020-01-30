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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Milyonlarca araç sahibi MTV ödemelerini merakla araştırıyor. MTV son ödeme tarihi ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemeleri Peki, MTV son ödeme ne zaman? İşte 2020 MTV ödeme listesi....

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 01:48 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 01:48
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman? soruları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İşte 2020 MTV ile ilegili merak edilenler...

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.

MTV ödemeleri birinci taksiti ocak ayı boyunca ödenecek. 31 Ocak 2020'de MTV ödemeleri son bulacak.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2020 tarihinde başladı.

Mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından
Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?
Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden
Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)
PTT işyerlerinden
Tüm vergi dairelerinden
ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189
Banka Şubesi (Nakit/Hesap); Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacaklar tahsil edilmektedir.

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