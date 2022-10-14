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Haberler Galeri Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir! İster PTT'den çekin ister banka hesabınıza yatsın...

Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir! İster PTT'den çekin ister banka hesabınıza yatsın...

E- devlet hesabınızda haberiniz olmadan birikmiş paranız olabilir. Sigortalı olarak çalıştığınız iş yerlerinde otomatik dahil edildiğiniz ya da devletin üzerine para koyduğu Bireksel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş paranızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü sizin adınıza yapılan ödemeler belli bir süre çekilmediği takdirde devlete iade ediliyor. Üstelik bu parayı ister PTT'den çekin ister banka hesabından çekin kesinti olmuyor. Peki biriken para nasıl öğrenilir? Biriken para nasıl alınır? BES'te biriken para nasıl çekilir? E-devlet'ten biriken sigorta parası nasıl sorgulanır? İşte merak edilen soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:36 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 11:56
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda toplanarak gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran e-Devlet'te mevcutta bilmediğimiz bir çok seçenek var.

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Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir

Bunlardan iki tanesi Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinizin yer aldığı hizmetler. Söz konusu hizmetlerin içerisinde alınmadığı takdirde devlete geri ödenen paralarınız olabilir.

Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir

Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir
Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir

E-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA

Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.

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