Hemen E-devlete bakın! Devletin yatırdığı binlerce liranız birikmiş olabilir! İster PTT'den çekin ister banka hesabınıza yatsın...

E- devlet hesabınızda haberiniz olmadan birikmiş paranız olabilir. Sigortalı olarak çalıştığınız iş yerlerinde otomatik dahil edildiğiniz ya da devletin üzerine para koyduğu Bireksel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikmiş paranızı kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü sizin adınıza yapılan ödemeler belli bir süre çekilmediği takdirde devlete iade ediliyor. Üstelik bu parayı ister PTT'den çekin ister banka hesabından çekin kesinti olmuyor. Peki biriken para nasıl öğrenilir? Biriken para nasıl alınır? BES'te biriken para nasıl çekilir? E-devlet'ten biriken sigorta parası nasıl sorgulanır? İşte merak edilen soruların cevabı...