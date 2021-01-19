  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

Pandemi döneminde toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Fiyatların yüksek olmasından şikayetçi olanlar araç fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki ikinci el araç fiyatları düşecek mi? Uzman isimden önemli uyarı...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 15:06
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

İkinci el araç fiyatları yakından takip ediliyor. Araç almak isteyenler fiyatlarda düşü yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor. Peki ikinci el araç almak için en uygun zaman ne zaman? İşte detaylar...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA NELER OLACAK? BEKLENTİLER NEDİR?

Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretimi yavaşlatması, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.

Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar hangi tarihi verdi?

İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE

Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirler hükümetin de ajandasına girdi. Geçtiğimiz günlerde öne sürülen bir iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dolar ve euro ne kadar? 19 Ocak Salı döviz kuru
Dolar ve euro ne kadar? 19 Ocak Salı döviz kuru