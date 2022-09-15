İkinci el araba satışında piyasa hareketlendi! Fiyatlar düştü satışlar attı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, bugün 15 Eylül Perşembe itibarıyla 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen ikinci el araçlar satılamayacak. İşte 6+6 düzenlemesi ile ikinci el otomobil araba fiyatlarında son durum ve tüm detaylar...