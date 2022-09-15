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İkinci el araba satışında piyasa hareketlendi! Fiyatlar düştü satışlar attı
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, bugün 15 Eylül Perşembe itibarıyla 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen ikinci el araçlar satılamayacak. İşte 6+6 düzenlemesi ile ikinci el otomobil araba fiyatlarında son durum ve tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 16:43Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:01
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Geçtiğimiz ay ikinci el Otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bugün faaliyete geçen düzenleme ile araba piyasasında hareketlilik başladı... Peki ikinci el otomobil araba fiyatları son durum ne? Konuyla ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.İşte detaylar...
Otomobil satışı piyasasında 3 aydır durgunluk olduğunu belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel "Piyasada son 3 aydan beri durağanlık yaşanıyor. Yaz sezonu, bayramın araya girmesi, ÖTV hakkında yapılan açıklamalar bunların hepsini üst üste koyunca son 3 ayda otomobil piyasasında durgunluk yaşandı."
Etemel, " Fiyatlara da yansıdı, yüzde 3 ile yüzde 7 arasında fiyatlarda bir düşüş meydana geldi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde fiyatlar tekrar normal seyrine gelecek. Öncelikle şunu belirtmek lazım, biz zaten sıfır araç alıp satamıyoruz.
Bayiden biz araç alamıyoruz. Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık.
Bizler kar olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık. Kalanlarsa elimizde bir maliyet olarak kalacak bir külfet getirecek. Devletimizin bu uygulamadan vazgeçeceğini umuyoruz" dedi.