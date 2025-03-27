İlk arabasını alacak ailelere Togg desteği: Yeni program yolda

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SEMBOL

Togg, sadece elektrikli ve akıllı bir otomobil değil, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük eden bir sembol olarak görülüyor.



Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun taşıyıcı projelerinden olan Togg, 40'tan fazla girişimle işbirliği yaparak inovasyonu teşvik ediyor ve mobilite girişimlerine destek oluyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un geliştirilmesi, elektrikli araçlara yönelik şarj altyapısının yaygınlaşmasında ve mobilite ekosisteminin güçlenmesinde önemli bir katalizör görevi görüyor.