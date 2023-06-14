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Haberler Galeri İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayının ilk yarısında indirime giren birçok ürünün yarın fiyatı değişecek. 1-15 Haziran arasında olan indirimli ürünler vatandaşlar tarafından kapış kapış gitmeye başladı. Peki indirim bitmeden önce Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 1- 15 Haziran indirim kataloğunda neler var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde haziran ayında indirime giren ayçiçek yağı, süt, deterjan, salça, gazlı içecek, pirinç, kağıt havlu kaç para oldu? İşte indirim bitmeden yakalayabileceğiniz Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki ürünler...

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:29 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:31

İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 Haziran ayının ilk yarısı için yayınlanan indirim kataloğunda yok yok. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte indirim bitmeden 1-15 Mayıs Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi....

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İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Bu ürünler kapış kapış gidiyor! Ayçiçek yağı, deterjan, salça, kağıt havlu, kahvaltılık....
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