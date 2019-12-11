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İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Hizmet akdi işveren tarafından sonlandırılan sigortalılar, işsiz oldukları süre boyunca alacakları maddi desteğin tutarını öğrenmek amacıyla işsizlik maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığını, hesaplama esnasında hangi kriterlerin gözetildiği merak ediyor. İşsizlik maaşı İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşıyan herkese ayrım gözetilmeksizin ödeniyor. Oldukça esnek şartlar ile verilen işsizlik maaşı farklı prim ödemelerine göre belirleniyor. Çalıştığı dönemde prim ödemeleri yüksek olan kişiler daha yüksek işsizlik maaşı alırken, gün sayısı ve SSK ödemesi düşük olanlar daha düşük işsizlik maaşı alıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili detaylar hemen hemen her gün yoğun şekilde aranıyor. En çok da, kendi isteği ile işten ayrılan vatandaşlar işsizlik maaşı alınıp alınamayacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:45 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:46
İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor. İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

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İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA ŞARTLARI NELER?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

ASGARİ ÜCRETE BAKILIYOR
Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.

İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

SÜRE SINIRI VAR
Ancak burada çalışan için 30 günlük kritik bir süre var. İşten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru şartı bulunuyor. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz alacağınız para o kadar azalacak.

İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Örneğin; 1 çalışan son 3 yılda 900 gün prim biriktirmişse, ona 8 ay maaş verilecek. Eğer 30 gün yerine 60 gün sonra başvurursa maaşı 7 aya düşecek. Burada bazı mücbir sebepler (hastalık, yakının vefatı gibi) kurumca geçerli sayılıyor.

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