Haberler Galeri İşsiz kalana ayda 3972 TL! İşsizlik maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylarıyla 10 soruda maaş rehberi...

İşsiz kalana ayda 3972 TL! İşsizlik maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylarıyla 10 soruda maaş rehberi...

Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay ödenir? İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile devletten işsizlik maaşı alabiliyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





