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İşsiz kalana ayda 3972 TL! İşsizlik maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylarıyla 10 soruda maaş rehberi...
İşsiz kalana ayda 3972 TL! İşsizlik maaşı nasıl ve nereden alınır? İşte tüm detaylarıyla 10 soruda maaş rehberi...
Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı kaç ay ödenir? İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile devletten işsizlik maaşı alabiliyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 12:48
ŞARTLARI NELER?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemek ve son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.
NE ZAMAN BAŞVURULMALI?
Fesihten sonraki 30 gün içinde başvurmak gerekiyor.
Gecikilen süre, hak sahipliği süresinden düşülüyor.
NASIL BAŞVURULUYOR?
www.iskur.gov.tr'den veya İŞKUR'dan başvuruluyor.
KİME, NE KADAR SÜRE İLE MAAŞ VERİLİYOR?
Son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı çalışanlara 180, 900 gün çalışanlara 240, 1080 gün çalışanlara 300 gün süre ile işsizlik maaşı veriliyor.
İSTİFA HALİNDE ALINIR MI?
Haklı fesih nedeniyle işten ayrılınırsa alınabiliyor.